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Posted 6 августа 2008, 05:12

Published 6 августа 2008, 05:12

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Памятная стела открыта сегодня у входа в Амурский тоннель

6 августа 2008, 05:12
Он был построен в 1938 - 41 годах воинами-железнодорожниками

ХАБАРОВСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Памятная стела воинам 1-го железнодорожного корпуса, принимавшим участие в строительстве Амурского тоннеля в 1938 – 41 годах, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Первый пробный поезд под рекой Амур у Хабаровска прошел в 1941 году, а в постоянную эксплуатацию самый длинный в стране подводный тоннель протяженностью 7 километров вступил в 1942 году. Решение о сооружении под Амуром, недалеко от моста, железнодорожного тоннеля было принято в 1936 году по инициативе Генерального штаба РККА.
С 1942 по 1964 годы тоннель в качестве секретного объекта находился на консервации. В 1960-е годы в целях увеличения пропускной способности он стал использоваться для движения грузовых составов. С начала 1980-х годов, после завершения электрификации дороги в западном от Хабаровска направлении, по тоннелю стали пропускаться пассажирские поезда, в том числе пригородные.
После окончания строительства в 2009 году второй очереди нового мостового перехода через Амур подводный тоннель будет выведен из эксплуатации для проведения капитального ремонта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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