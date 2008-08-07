Приморские горняки угрожают коллективными акциями протеста

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Профсоюзы горно-металлургических предприятий Приморья готовы к коллективным акциям протеста.

Председатель крайкома горно-металлургического профсоюза Леонид Синевич сообщил: «В адрес крайкома поступили письма, в которых наши председатели рассказывают о бедственном положении работников предприятий.

На всех сложилась неблагоприятная обстановка: производство простаивает, людям задерживают зарплаты и выплаты в пенсионный фонд, заработная плата работников уменьшается. И все это происходит на фоне безудержного роста цен. Все это создает напряженность и недовольство в трудовых коллективах.

Мы считаем, что возможно повторение событий, которые произошли в Светлогорье в июне. Только на этот раз акция охватит весь край».

