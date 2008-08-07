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Posted 7 августа 2008, 03:59

Published 7 августа 2008, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Приморские горняки угрожают коллективными акциями протеста

7 августа 2008, 03:59
Производство простаивает, людям задерживают зарплаты и выплаты в пенсионный фонд, заработная плата работников уменьшается

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Профсоюзы горно-металлургических предприятий Приморья готовы к коллективным акциям протеста.
Председатель крайкома горно-металлургического профсоюза Леонид Синевич сообщил: «В адрес крайкома поступили письма, в которых наши председатели рассказывают о бедственном положении работников предприятий.
На всех сложилась неблагоприятная обстановка: производство простаивает, людям задерживают зарплаты и выплаты в пенсионный фонд, заработная плата работников уменьшается. И все это происходит на фоне безудержного роста цен. Все это создает напряженность и недовольство в трудовых коллективах.
Мы считаем, что возможно повторение событий, которые произошли в Светлогорье в июне. Только на этот раз акция охватит весь край».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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