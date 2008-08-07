АРТЕМ. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Традиционная летняя спартакиада трудящихся города стартует в Артеме 14 августа. Уже пятый год подряд администрация округа выступает организатором спортивных соревнований, проводимых на открытом воздухе, которые позволяют выявить самые спортивные трудовые коллективы нашего города.

Как отмечают в пресс-службе администрации, из года в год наблюдается стабильное число команд-участниц, желающих показать свой спортивный дух и выправку. Как и в прошлой спартакиаде их пока 9. Хорошо, что многие известные предприятия и учреждения Артема уделяют большое внимание физической подготовке своих сотрудников и являются постоянными участниками городской спартакиады трудящихся. Так, в этом году вновь встретятся всем известные команды от учреждений образования, здравоохранения, администрации округа, ОАО «Владивостокавиа», предпринимателей, УВД, и другие. Но вот активности от недавно созданных организаций в плане участия в спортивной жизни округа пока не наблюдается. Напомним, что победителями прошлой спартакиады стала команда предпринимателей города Артема.



Как обычно, спартакиада будет проводиться в два этапа. 1-й этап определит лучших спортсменов внутри коллективов предприятий, учреждений, акционерных обществ, товариществ, воинских частей. А второй тур - финальные соревнования Спартакиады трудящихся Артемовского городского округа, которые пройдут на стадионе «Угольщик». Уже разработано и утверждено положение о проведении спартакиады. В этом году участникам предстоит состязаться в 11 видах спорта. Это волейбол, стритбол, минифутбол, настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, стрельба пулевая, дартс, шахматы, перетягивание каната, новшеством спартакиады этого года станут соревнования по боулингу. В каждом виде спорта, входящем в программу спартакиады, разыгрывается личное первенство в индивидуальных видах спорта и командное первенство. Понятно, что некоторые из видов спорта не предусмотрены для проведения на открытом стадионе, поэтому они будут проходить в специализированных спортивных залах. Основные же спортивные баталии развернуться именно на территории стадиона «Угольщик». Болельщикам тоже стоит хорошенько подготовиться и прийти для поддержки своих команд во всеоружии. Победителей и призеров ожидают заслуженные награды и памятные подарки от администрации Артемовского городского округа.







