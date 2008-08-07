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Posted 7 августа 2008, 05:53

Published 7 августа 2008, 05:53

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

В Приморье усилен контроль над качеством междугородных автобусных перевозок

7 августа 2008, 05:53
Совместные проверки позволят ужесточить контроль над соблюдением норм и правил перевозок пассажиров и грузов

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Приморского края подписала соглашение с территориальными органами федеральных органов власти в Приморском крае о проведении совместных проверок пригородных и междугородных автобусных маршрутов.
Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в проверках теперь будут принимать участие сотрудники ГИБДД, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, управления Государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
В департаменте промышленности и транспорта Приморского края отметили, что совместные проверки позволят ужесточить контроль над соблюдением норм и правил перевозок пассажиров и грузов. Это повысит качество работы приморских перевозчиков, сделает проезд на автобусах более комфортным и безопасным для жителей и гостей края.
Отметим, сегодня в Приморском крае работает более 80 междугородних маршрутов.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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