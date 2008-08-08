Международный «слет» философов открывается в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра в Дальневосточном государственном университете (ДВГУ) откроется международная научно-практическая конференция “Современная философия в контексте межкультурных коммуникаций”. Она проводится совместно с Российским Философским обществом (РФО) при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

Как сообщили в вузовском пресс-центре, в конференции помимо философов Дальневосточного региона примут участие более ста ведущих российских и зарубежных ученых-философов из Москвы, Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска и других городов, а также специалисты из Испании, Германии, Словении, Турции, Китая, Кореи, Украины и Казахстана.

Научная программа конференции продлится с 9 по 10 августа.

