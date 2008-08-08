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Posted 7 августа 2008, 23:09

Published 7 августа 2008, 23:09

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Спортсмены-дальневосточники внесут весомую лепту в завоевание олимпийских медалей в Пекине

7 августа 2008, 23:09
Такое мнение высказал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Сафонов

ХАБАРОВСК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Спортсмены-дальневосточники внесут весомую лепту в завоевание олимпийских медалей в Пекине - такое мнение полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Сафонов высказал журналистам накануне открытия 29-х летних олимпийских игр в китайской столице, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе представительства.
По его словам, в состав олимпийской сборной России вошли 8 спортсменов с Дальнего Востока: Георгий Балакшин – бокс, Сергей Круглов - пулевая стрельба, Светлана Клюка - легкая атлетика, Марина Акулова – волейбол, Станислав Пухов и Тамерлан Тменов – дзюдо, Андрей Капралов и Ольга Детянюк – плавание.
«Сегодня развитие спорта в России стало приоритетом государственной политики. Роль спорта возрастает и в мировом сообществе, нередко становится определяющим фактором в современном мире», - отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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