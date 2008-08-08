ХАБАРОВСК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Спортсмены-дальневосточники внесут весомую лепту в завоевание олимпийских медалей в Пекине - такое мнение полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Сафонов высказал журналистам накануне открытия 29-х летних олимпийских игр в китайской столице, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе представительства.

По его словам, в состав олимпийской сборной России вошли 8 спортсменов с Дальнего Востока: Георгий Балакшин – бокс, Сергей Круглов - пулевая стрельба, Светлана Клюка - легкая атлетика, Марина Акулова – волейбол, Станислав Пухов и Тамерлан Тменов – дзюдо, Андрей Капралов и Ольга Детянюк – плавание.

«Сегодня развитие спорта в России стало приоритетом государственной политики. Роль спорта возрастает и в мировом сообществе, нередко становится определяющим фактором в современном мире», - отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации.

