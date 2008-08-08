В Приамурье обнаружены уникальные сооружения

БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Амурские археологи обнаружили в Константиновском районе древнее жилище необычного типа. Студенты БГПУ вместе с учеными работают на раскопках полтора месяца и уже раскопали остатки двух жилищ. Точный возраст построек пока неизвестен, но ученые предполагают, что постройки были сделаны в период между III и IX веками нашей эры, сообщает Амур. инфо.

Студенты педагогического университета занимаются раскопками по восемь часов в день. За два месяца стены двух древних жилищ откопали практически полностью. Подобных конструкций амурские археологи раньше не находили.

«Здесь жилище небольшого размера, примерно четыре на четыре метра. В нем могли жить несколько человек, это уже интересно – такого нигде не встречалось. Кроме того, у тех жилищ, которые мы находили раньше, углы были прямыми. А здесь что-то вроде чума», – рассказывает руководитель экспедиции Денис Волков.

Пока у историков немного находок – в основном часто попадаются остатки керамической посуды. Орудия труда находятся под обгоревшими стенами жилья. Точный возраст поселения пока неизвестен. Когда были построены эти сооружения, установят весной, после радиоуглеродного анализа.

