Видеоролик с угрозами Олимпиаде появился в интернете

ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Группа специалистов, которые занимаются отслеживанием сообщений экстремистов, заявила, что китайские исламисты поместили в интернет новый видеоролик, демонстрирующий пылающий логотип Олимпийских игр и взрыв на одном из олимпийских объектов. Коментарии к ролику были на уйгурском языке. На нем разговаривает мусульманское нацменьшинство в западном Китае.

Как сообщает Аkado, ролик последовал за другим похожим видео, которое было выложено в интернете 23 июля. Оба ролика приписываются Туркестанской исламской партии, которая является ответвлением сепаратистской группы из центральных районов Китая, и имеет связи с «Аль-Каедой».



