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Posted 8 августа 2008, 02:53

Published 8 августа 2008, 02:53

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Видеоролик с угрозами Олимпиаде появился в интернете

8 августа 2008, 02:53
Ролик последовал за другим похожим видео, которое было выложено в интернете 23 июля

ВЛАДИВОСТОК. 8 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Группа специалистов, которые занимаются отслеживанием сообщений экстремистов, заявила, что китайские исламисты поместили в интернет новый видеоролик, демонстрирующий пылающий логотип Олимпийских игр и взрыв на одном из олимпийских объектов. Коментарии к ролику были на уйгурском языке. На нем разговаривает мусульманское нацменьшинство в западном Китае.
Как сообщает Аkado, ролик последовал за другим похожим видео, которое было выложено в интернете 23 июля. Оба ролика приписываются Туркестанской исламской партии, которая является ответвлением сепаратистской группы из центральных районов Китая, и имеет связи с «Аль-Каедой».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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