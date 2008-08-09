Во Владивостоке дети-сироты получили жилье

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой города Владивостока значительное внимание уделяется вопросам соблюдения законности при обеспечении воспитанников детских домов жилыми помещениями.

Во Владивостоке на учете на внеочередное обеспечение жилой площадью состоит около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на дополнительные гарантии по социальной защите.

Наиболее действенной мерой по восстановлению прав несовершеннолетних является обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями к Администрации Приморского края о возложении обязанности предоставить жилое помещение в соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Прокуратурой города Владивостока предъявлено в суд 25 таких исковых заявлений, в том числе семь исков - в 2008 году.

Все иски прокурора города о предоставлении детям жилых помещений удовлетворяются судом.

По искам прокурора города пяти детям-сиротам на основании решения суда уже фактически предоставлены жилые помещения. Работа в этом направлении надзора прокуратурой города Владивостока продолжается, сообщает Приморская краевая прокуратура.



