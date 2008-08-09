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Posted 9 августа 2008, 00:39

Published 9 августа 2008, 00:39

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Во Владивостоке дети-сироты получили жилье

9 августа 2008, 00:39
Произошло это благодаря искам прокурора

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой города Владивостока значительное внимание уделяется вопросам соблюдения законности при обеспечении воспитанников детских домов жилыми помещениями.
Во Владивостоке на учете на внеочередное обеспечение жилой площадью состоит около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на дополнительные гарантии по социальной защите.
Наиболее действенной мерой по восстановлению прав несовершеннолетних является обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями к Администрации Приморского края о возложении обязанности предоставить жилое помещение в соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Прокуратурой города Владивостока предъявлено в суд 25 таких исковых заявлений, в том числе семь исков - в 2008 году.
Все иски прокурора города о предоставлении детям жилых помещений удовлетворяются судом.
По искам прокурора города пяти детям-сиротам на основании решения суда уже фактически предоставлены жилые помещения. Работа в этом направлении надзора прокуратурой города Владивостока продолжается, сообщает Приморская краевая прокуратура.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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