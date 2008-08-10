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Posted 10 августа 2008, 01:39

Published 10 августа 2008, 01:39

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

ООН не может найти решение по Южной Осетии

10 августа 2008, 01:39
Неформальное заседание Совета Безопасности ООН окончилось безрезультатно

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Неформальное заседание Совета Безопасности ООН окончилось безрезультатно, сообщает РИА Новости.
"Совбез не смог принять документ по конфликту между Россией и Грузией в связи с ситуацией в Южной Осетии", - сообщает агентство.
Грузинские войска в ночь на 8 августа вторглись на территорию Южной Осетии и обстреляли, в том числе из установок залпового огня "Град", столицу непризнанной республики Цхинвали. Город разрушен. Республику покинули более 34 тысяч беженцев. Власти Южной Осетии сообщают о 2 тысячах погибших. Погибли 12 российских миротворцев, более 150 ранены. На помощь миротворческим силам пришли подразделения 58-й армии.
"Ясно, что конфликт в настоящее время растягивается и на другие регионы Грузии, в частности, Абхазию", - заявил журналистам дипломат из Бельгии, председательствующий в Совбезе ООН в августе, Ян Гроулз.
"Мы пришли к выводу, что очень трудно, даже невозможно, найти общее поле для заявления", - сказал он.
В субботу президент Абхазии Сергей Багапш объявил о начале операции по вытеснению грузинских подразделений из Кодорского ущелья с применением авиации и артиллерии. В мае 2006 года Грузия ввела в Кодорское ущелье свои войска, нарушив базовое Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сторон. После этого Абхазия приостановила участие в полномасштабном переговорном процессе по урегулированию грузино-абхазского конфликта.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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