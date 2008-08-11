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Posted 11 августа 2008, 06:29

Published 11 августа 2008, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Благовещенские пловцы организовали заплыв по Амуру в поддержку олимпийской сборной России

11 августа 2008, 06:29
Сюжет
Спорт
Они проплыли 2000 метров вдоль государственной границы под флагами России и Олимпиады

Благовещенск. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Благовещенские пловцы организовали заплыв по Амуру в поддержку олимпийской сборной России. Они проплыли 2000 метров вдоль государственной границы под флагами России и Олимпиады, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
С китайского берега спортсменов приветствовали жители соседнего города Хэйхэ. По словам руководителя федерации «Аквайс-спорт» Александра Брылина, олимпийский флаг, с которым плыли амурчане, будет отправлен в Пекин, в лагерь российской сборной.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
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