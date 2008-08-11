Благовещенск. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Благовещенские пловцы организовали заплыв по Амуру в поддержку олимпийской сборной России. Они проплыли 2000 метров вдоль государственной границы под флагами России и Олимпиады, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

С китайского берега спортсменов приветствовали жители соседнего города Хэйхэ. По словам руководителя федерации «Аквайс-спорт» Александра Брылина, олимпийский флаг, с которым плыли амурчане, будет отправлен в Пекин, в лагерь российской сборной.

