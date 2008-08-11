Профилактическая операция «Школа» начата на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С целью повышения уровня противопожарной защиты школ на Дальнем Востоке началась профилактическая операция «Школа», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВРЦ МЧС России.



Всего на территории ДФО расположены 2806 объектов школьного образования. В течение года плановые проверки были проведены во всех школах региона. Тем не менее, в преддверии начала учебного года инспекторами Госпожнадзора МЧС России ведутся контрольные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности.



По мнению специалистов Государственного пожарного надзора МЧС России, в Дальневосточном регионе отмечается положительная тенденция по приведению общеобразовательных учебных заведений в удовлетворительное противопожарное состояние. Так, количество школ находящихся в пожароугрожаемом состоянии снизилось с 281 в 2007 году до 172 в текущем году.



В течение года на этих объектах было установлено 109 систем автоматической пожарной сигнализации, смонтированы 96 установок оповещения людей о пожаре. В 47 школах установлены новые электросети и электрооборудование, а в 20 - приведены в удовлетворительное состояние пути эвакуации при пожаре.



Всего с начала 2008 года из различных источников на выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях было выделено около 338 млн. рублей. При этом за весь 2007 год на подобные мероприятия было затрачено 414 млн. рублей.



По результатам всех проведенных мероприятий по улучшению мер пожарной безопасности в 2008 году произошло снижение на 58% количества пожаров в общеобразовательных учреждениях. При этом гибели и ранения людей на пожарах допущено не было.



На сегодняшний день инспекторами ГПН МЧС России обследовано 89% общеобразовательных учебных заведений. В ходе проверок были выявлены свыше 13 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них уже 9 тысяч устранены. До 1 сентября планируется провести инспекции в школах, расположенных в отдаленных труднодоступных населенных пунктах субъектов региона.



