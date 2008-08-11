В России похоронен миф о доступном жилье

ВЛАДИВОСТОК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Отечественная недвижимость продолжает уверенно расти в цене. Причина этого кроется в политических особенностях девелоперского бизнеса, который сильно завязан на административный ресурс, сообщает «Газета.GZT.ru».

Судя по всему, в России на доступности жилья, поставлен жирный крест. Эксперты рынка перечисляют несколько причин провала в России кампании по строительству жилья. И все они - политического характера.

«Одной из главных причин недоступности жилья является борьба за контроль над рынком между игроками федерального и субфедерального уровней. Первые результаты этой борьбы, например, в Москве стали заметны в 2005 году», - сказал корреспонденту «Газеты» руководитель информационно-аналитического агентства Rway Александр Крапин. Именно три года назад поменял хозяина важный актив московского строительного комплекса холдинг «Главмосстрой».

Смена контролеров рынка не могла не отразиться на общем состоянии рынка. Если раньше на нем реализовывалась стратегия «строить мало и продавать дорого», то с приходом новых игроков на рынок жилья начался переход к стратегии «строить много и продавать много».

По словам Крапина, сегодня рынок жилья переживает переломный момент, поскольку реализация новой стратегии возможна лишь при снижении цен на жилье. По словам аналитика, сегодня практически во всех регионах страны цены примерно в два раза превышают платежеспособный спрос. До смены стратегий жилье фактически покупали лишь богатые домохозяйства.

Одним из самых действенных рычагов регулирования рынка недвижимости в мире является налогообложение. В частности, налог на недвижимость и налог на их перепродажу. Отсутствие такой системы в России - одна из главных экономических причин завышенных цен на недвижимость. «Введение налога на владение недвижимостью в размере 2--5% в обозримом будущем снизит цены на рынке жилья на 25%», - поясняет Александр Крапин.

Именно поэтому в России покупка недвижимости превратилась в спекулятивный инструмент инвестиционных вложений. «Прибыль от инвестиций в недвижимость составляет 15%, поэтому квартиры в новостройках разлетаются как пирожки. Именно на этом все и держится: ни в одной другой отрасли не существует такой нормы прибыли», - отмечает партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Виталий Можаровский. «Сегодня в России существует достаточно большое количество свободных денег в экономике. При этом ситуация на фондовом рынке не располагает к инвестиционным вложениям, поэтому особенной популярностью пользуется недвижимость», - соглашается начальник отдела рыночной аналитики финансовой корпорации "Открытие" Валерий Пивень.

По мнению отдельных аналитиков рынка, нормализовать ситуацию и повысить доступность жилья могла бы более активная позиция государства в этом секторе экономики. В частности, создание госкорпорации, которая будет содействовать строительству жилья. Соответствующий законопроект в начале июня предполагается внести в Госдуму. «Эта госкорпорация могла бы выступить в роли заказчика-застройщика и могла бы регулировать рынок объемами поставляемого на него жилья», - пояснил председатель думского комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум.

