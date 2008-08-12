Городская организация «Единой России» выдвинет сегодня кандидатуру Александра Соколова на выборы мэра Хабаровска

ХАБАРОВСК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Кандидатура нынешнего мэра Хабаровска на предстоящих выборах главы администрации краевого центра будет выдвинута сегодня на внеочередной конференции городской организации «Единой России». Конференция пройдет в актовом зале Дальневосточного государственного медицинского университета. Одновременно будет утвержден и список доверенных лиц на выборах мэра города Хабаровска от партии « Единая Россия», сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Как известно, Президиум генсовета «Единой России» ранее согласовал кандидатуру действующего мэра Хабаровска Александра Соколова для выдвижения на выборах градоначальника. Это будет уже третье выдвижение 58-летнего Александра Соколова, который избирался мэром в 2000 и 2004 годах.

Выборы главы города пройдут 12 октября — в единый день голосования. Согласно новой редакции Устава города, мэр Хабаровска будет избираться сроком на пять лет.



