Чествование юбиляра и ветерана милиции Петра Макарова состоялось в УВД Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Чествование юбиляра и ветерана милиции Петра Макарова состоялось в управлении внутренних дел Комсомольска-на-Амуре. Старейшему жителю города юности, отметившему 90-летие, вручены приветственные адреса и денежная «премия» за долголетие и бодрость духа, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службу УВД по Хабаровскому краю.

Имя Заслуженного работника МВД полковника милиции в отставке Петра Макарова «золотыми буквами» вписано в историю городской милиции. За его плечами срочная служба в погранотряде Забайкальского военного округа, учеба в Харьковском пограничном училище. Двадцатитрехлетним лейтенантом Петр Макаров ушел на фронт. Участвовал в обороне Москвы, освобождении городов Ельни и Орши, дважды был ранен.

В августе 1944 года воин-пограничник был направлен в Новосибирскую школу контрразведки «СМЕРШ». Затем служил в 312-ой стрелковой дивизии в качестве оперуполномоченного особого отдела. В 1946 году капитан Макаров получил назначение в городской отдел милиции Комсомольска-на-Амуре. Начинал оперуполномоченным ОБХСС, возглавлял отделение уголовного розыска. В 1975 году он ушел на заслуженный отдых, однако и по сей день принимает активное участие в работе ветеранской организации.

