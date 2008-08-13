В Арсеньеве появился новый автобусный маршрут

АРСЕНЬЕВ. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Арсеньеве с 16 августа возобновляет работу автобусный маршрут № 7 – такую информацию озвучил начальник отдела по транспорту администрации Арсеньевского городского округа Сергей Полежаев.

Как рассказал Сергей Николаевич, этот маршрут не эксплуатировался в течение нескольких лет. Однако он удобен для горожан: на пути следования расположены Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, городская больница, крупные магазины.

Маршрут идет по схеме: вокзал – ул. Ломоносова – ул. 25 лет г. Арсеньеву мимо храма – ул. Жуковского и далее по маршруту № 1 до вокзала. Время работы – с 7.00 до 18.00 с интервалом 10 минут. Маршрут будет обслуживаться частными предпринимателями на микроавтобусах.

В зависимости от пожеланий жителей города может быть увеличено время эксплуатации маршрута, изменены интервалы движения микроавтобусов.



