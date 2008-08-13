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Posted 13 августа 2008, 00:53

Published 13 августа 2008, 00:53

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Южная Осетия, мы с тобой!

13 августа 2008, 00:53
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Борис Невзоров заявил, что Россия всегда будет защищать своих граждан, в какой бы точке мира они не находились

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Борис Невзоров заявил, что Россия всегда будет защищать своих граждан, в какой бы точке мира они не находились. В день траура, объявленного по погибшим в Южной Осетии, спикер краевого парламента выразил уверенность, что виновные в гибели почти двух тысяч мирных жителей будут найдены и сурово наказаны, сообщает пресс-центр Законодательного Собрания Камчатского края.
Цитата: «Сегодня в России день траура. Это день скорби по погибшим в военном конфликте, произошедшем по вине Грузии. Все мы стали свидетелями недопустимых фактов геноцида. Считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны. Ряд враждебно настроенных к нашей стране зарубежных политиков сейчас пытаются перевалить вину за эту трагедию на Россию. Фактически, нас обвиняют в том, что мы встали на защиту собственных граждан. Почему-то умалчивая о том, как грузинские танки шли на мирных жителей, как огнем из грузинских установок «Град» был уничтожен город Цхинвали. Весь мир должен понять - мы не позволим безнаказанно убивать наших соотечественников! Преступные действия Грузии заслуживают самой суровой оценки мирового сообщества. Уверен, руководству России удастся этого добиться».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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