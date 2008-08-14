Кандидат в Президенты США потребовал исключить Россию из международных организаций

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн направит в Грузию собственную делегацию в составе двух сенаторов из своего предвыборного штаба, сообщает AFP.

В состав делегации войдут сенаторы Джозеф Либерман и Линдси Грэм, являющиеся членами сенатского комитета по вооруженным силам, заместителем главы которого является Маккейн. Либерман также возглавляет комитет по внутренней безопасности.

Кроме того, Маккейн потребовал полностью пересмотреть политику США в отношении России, повторил свое требование исключить Россию из "Большой восьмерки", а также заблокировать вступление страны в ВТО. "В 21 веке одни нации не оккупируют другие", - заметил Маккейн.

Ранее Маккейн уже заявлял, что Россия должна немедленно и без всяких условий вывести свои войска с территории Грузии. Также Маккейн пообещал в случае своей победы поддержать вступление Грузии в НАТО.

