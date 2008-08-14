Мэрия Владивостока призывает решать вопросы точечной застройки в правовом поле

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В последнее время в средствах массовой информации Приморского края активно обсуждается тема точечной застройки в городе Владивостоке. Наиболее ярким примером стало противостояние руководства ТСЖ «Толстовцы» и строительной компании «Аркада», где противоречия вышли из правого поля, и борьба превратилась в открытые столкновения, в которых могут пострадать люди.

Как заявили в пресс-службе мэрии, администрацией города Владивостока были предприняты все возможные меры для поиска компромисса и максимального удовлетворения запросов руководства ТСЖ и застройщиков, но когда возникает ситуация, опасная для жизни и здоровья горожан, нужно забыть об эмоциях и навести порядок на основании закона.

На данный момент все юридические формальности, необходимые для проведения работ на этом участке ООО «Инвестиционно-строительной компанией «Аркада» соблюдены. Договор аренды земельного участка № 01-Ю-10008, заключенный между департаментом земельных ресурсов и землеустройства Приморского края и ООО «Аркада» 19.07.2007 года, установил срок аренды участка с 26 июля 2007 г. по 25 июля 2017 г.

Правомерность получения застройщиком и использования этого спорного участка земли была неоднократно подтверждена решениями Ленинского районного суда г.Владивостока и Арбитражного суда Приморского края, которые отказали в удовлетворении всех исков ООО "Компании "Автостоянки Приморья" и ТСЖ "Толстовцы" к ООО "Аркада".

Вчера, 13 августа 2008 г., Арбитражный суд Приморского края вынес решение отказать ТСЖ «Толстовцы» в иске о признании права на формирование границ земельного участка для домов №№ 38, 40 и 44.

В ситуации, когда правовые возможности решения спора фактически исчерпаны, руководство города четко отдает себе отчет в том, что промедление в решении этого вопроса еще больше затягивает гордиев узел противоречий.

Действия руководителей ТСЖ «Толстовцы», направленные на дестабилизацию ситуации, незаконны и опасны. В этом случае администрация города не может поддержать их требований, но также не может и оставаться в стороне, ожидая, пока конфликт, окончательно выйдет из-под контроля и появятся первые жертвы.

Поэтому официальная позиция администрации города заключается в том, что впредь любые спорные вопросы должны решаться только в судебном порядке, а руководство Владивостока будет проводить строгую оценку законности любого строительства на городской территории.

