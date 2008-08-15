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Posted 14 августа 2008, 20:13

Published 14 августа 2008, 20:13

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Избирательная кампания в Артеме набирает обороты

14 августа 2008, 20:13
Населению округа предстоит выбрать 25 депутатов

АРТЕМ. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Избирательная кампания по выборам депутатов Артемовской городской думы пока только набирает обороты.
В территориальную избирательную комиссию обратилось пока только 7 человек, которые выдвинули свои кандидатуры. Регистрация кандидатов в депутаты начнется 22 августа. Среди самовыдвиженцев пока один житель Владивостока, один ныне действующий депутат. Напомню, что выборы в Думу города Артема состоятся 12 октября. Населению округа предстоит выбрать 25 депутатов. 21 августа состоится последнее, итоговое заседание Думы 5 созыва, где депутатам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе связанных с предстоящим юбилеем города Артема. После избирательная компания вступит в новую фазу, ведь не секрет, что часть ныне действующих депутатов вновь пойдет на очередной выборный срок, сообщает пресс-служба Артемовского городского округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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