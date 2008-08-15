На Сахалине открылась фотовыставка, посвященная погибшему губернатору

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке начала работать выставка, посвященная памяти губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова. На церемонии открытия присутствовали представители областных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, депутаты областной думы.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, во вступительном слове вице-губернатор Александр Бурыкин сказал, что гибель Игоря Фархутдинова – это невосполнимая потеря для всего островного региона. Сегодняшние успехи Сахалинской области базируются на той основе, которая была заложена в период, когда регионом руководил Игорь Павлович. Александр Бурыкин призвал присутствующих не забывать этого прекрасного человека и все то, что было им сделано для нашего островного края, а также приложить все усилия для того, чтобы все то, что он задумывал, было реализовано.

- Мы должны еще лучше работать, чтобы выполнить все то, что он нам оставил. Чтобы область наша крепла, чтобы Стратегия развития нашей области до 2020 года была реализована. Чтобы жили лучшей области нашей страны, - сказал Александр Бурыкин.

Собравшиеся вспоминали совместную работу с Игорем Фархутдиновым и о том, каким замечательным он был человеком.

На выставке, кроме фотоматериалов, газетных публикаций, книг и воспоминаний, представлены личные вещи погибшего губернатора – это ежедневник с рабочими записями, портфель, с которым Игорь Павлович ездил в командировки и другие экспонаты.

