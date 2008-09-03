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Posted 3 сентября 2008, 06:15

Published 3 сентября 2008, 06:15

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Призывная кампания в Приморье прошла в штатном режиме

3 сентября 2008, 06:15
Сюжет
Происшествие
Осуждены пять «уклонистов» и внесено восемь протестов на незаконные действия призывных комиссий

ВЛАДИВОСТОК. 3 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Приморского края проанализировано состояние законности и прокурорского надзора за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе при проведении на территории Приморского края в период с 1 апреля по 15 июля 2008 года призыва на военную службу. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о том, что в целом призывная компания весеннего призыва на военную службу 2008 года проходила в установленные сроки без грубых нарушений законодательства.
В органы прокуратуры за период призывной компании поступило всего 2 обращения о нарушении законодательства о воинской обязанности и военной службе, в ходе проверок которых факты нарушений не подтвердились.
Отдельные нарушения в деятельности военных комиссариатов и призывных комиссий, в части несоблюдения требований законодательства при решении вопросов о представлении отсрочки от призыва либо об отказе в предоставлении отсрочки, а также в деятельности органов внутренних дел по розыску лиц, уклоняющихся от военной службы, выявлены прокурорами Ленинского, Первомайского, Советского районов, Владивостока, Дальнегорска, Кавалеровского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Черниговского, Пожарского, Чугуевского районов, Лесозаводским и Дальнереченским межрайонными прокурорами.
Всего по результатам проведенных прокурорами проверок принесено 8 протестов на незаконные решения призывных комиссий и 1 протест на незаконное постановление о привлечении к административной ответственности, в военные комиссариаты и органы внутренних дел внесено 14 представлений об устранении нарушений законодательства о воинской обязанности, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.
В первом полугодии 2008 года в крае возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, которые окончены производством и с обвинительными заключениями направлены в суд.
Судами Приморского края с вынесением обвинительного приговора в первом полугодии текущего года рассмотрены 11 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 328 УК РФ.
Пять «уклонистов» осуждены к условной мере наказания, по 6 уголовным делам назначено наказание в виде штрафа от 5 до 16 тысяч рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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