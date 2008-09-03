В Приморье добровольно переселились из-за рубежа шесть участников целевой Программы

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье продолжается реализация целевой программы по переселению соотечественников из-за рубежа. Прокуратурой Приморского края проведена проверка соблюдения законодательства о содействии добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверки установлено, что на территории края в целом соблюдается законодательство, регулирующее правоотношения в указанной сфере.

Так проверкой установлено, что по состоянию на август 2008 г. на территории Дальнегорского городского округа зарегистрировано 4 участника Программы, в Красноармейский муниципальный район (поселок Восток) прибыл 1 участник Программы, в Артемовском городском округе проживает 1 участник Программы.

Органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями осуществляются мероприятия, утвержденные Законом Приморского края «О краевой целевой программе"Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2007 - 2012 годы», в том числе, по приему и обустройству переселенцев.

Всем участникам Программы предоставлены жилые помещения, обеспечено трудоустройство, реализуются их права на социальное обеспечение, образование и здравоохранение.

Вместе с тем, прокуратурой Дальнегорска установлено, что в нарушение Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органами местного самоуправления не принята и не исполняется программа развития малого и среднего предпринимательства городского округа. Это влечет за собой ограничение прав граждан, в том числе соотечественников на получение информации о развитии малого и среднего предпринимательства, и участия в них.

В целях устранения выявленных нарушений, прокурором Дальнегорска главе Дальнегорского городского округа внесено представление.

