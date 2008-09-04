Камчатские таможенники борются с недостоверными сведениями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Одним из часто встречающихся правонарушений таможенного законодательства в зоне деятельности Камчатской таможни является сообщение перевозчиками грузов недостоверных сведений о количестве грузовых мест, их маркировке, наименовании и прочее, при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации.

Как сообщила пресс-секретарь Камчатской таможни Карина Берлова, это говорит о том, что лица, осуществляющие перевозку грузов, обращают недостаточное внимание на правильность оформления и обязательность предоставления таможенному органу товаросопроводительных и других документов, необходимых для таможенного оформления ввозимого товара. Лица, допустившие данное правонарушение, подпадают под ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях. Нередко правонарушителями являются и иностранные компании.

Так, в конце августа в порт Петропавловск-Камчатский из Японии прибыло судно, судовладельцем которого является японская компания, с грузом автотехники, запасных частей, колес, шин и другим генеральным грузом. При помещении товаров, прибывших на судне, на склад временного хранения было установлено, что перевозчиком в документах не были заявлены 19 наименований товара. Среди этих товаров оказался легковой автомобиль, 34 колеса, квадроцикл и прочее.

Капитан судна и старший помощник капитана пояснили, что не знают, как на борту мог оказаться груз, на который отсутствуют товаросопроводительные документы. С их слов, фактический пересчет грузовых мест и вложений в грузовые места в Японии не производился по причине большой интенсивности погрузки и плотной постановке груза на борту. Такие объяснения нельзя признать убедительными. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, помещен на склад временного хранения. Ведется расследование.

