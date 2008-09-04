Первый дальневосточный фестиваль pacific drum days пройдет на центральной площади Владивостока

Напомним, в фестивале барабанщиков примут участие более 30 музыкантов из известных и начинающих коллективов со всех городов Дальнего Востока. Фестиваль начнется 6 сентября конкурсной программой, а 7 сентября продолжится мастер-классами и феерической шоу – программой из сольных выступлений победителей фестиваля, известных дальневосточных групп и звездных гостей, а так же, торжественной церемонией награждения участников и активных зрителей.