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Posted 4 сентября 2008, 05:01

Published 4 сентября 2008, 05:01

Modified 17 сентября 2022, 13:47

Updated 17 сентября 2022, 13:47

Первый дальневосточный фестиваль pacific drum days пройдет на центральной площади Владивостока

4 сентября 2008, 05:01
Главный приз - барабанная установка PEACE серии ONIX – достанется самому виртуозному барабанщику
ВЛАДИВОСТОК. 4 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Первый дальневосточный фестиваль pacific drum days поменял место дислокации. Такому масштабному и грандиозному мероприятию нужна достойная площадка, сообщили организаторы мероприятия.
При поддержке комитета по культуре и молодежной политики администрации города Владивостока, закрытие фестиваля –гала-концерт, решено провести на центральной площади города – Площади Борцов Революции.
Напомним, в фестивале барабанщиков примут участие более 30 музыкантов из известных и начинающих коллективов со всех городов Дальнего Востока. Фестиваль начнется 6 сентября конкурсной программой, а 7 сентября продолжится мастер-классами и феерической шоу – программой из сольных выступлений победителей фестиваля, известных дальневосточных групп и звездных гостей, а так же, торжественной церемонией награждения участников и активных зрителей.
Оргкомитет фестиваля продолжает прием заявок от участников и рассматривает спонсорские предложения. Зрители конкурсной программы имеют возможность 6 сентября проголосовать за наиболее понравившегося участника. Именно этот участник получит приз зрительских симпатий. Так же, выбор зрителей повлияет на решение судей – кому достанется главный приз - барабанная установка PEACE серии ONIX.
Напомним, открытие фестиваля и конкурсная программа, а так же, мастер классы и аfterparty состоятся в клубе BSB. Узнать подробности, стоимость билетов, условия участия, размещения рекламы можно по адресу: ugoldv@yandex.ru , или по телефону 8 914 962 88 90
#Денис Объедкин#Новости#Культура
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