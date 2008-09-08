Даты. 8 сентября - День воинской славы России и Международный день солидарности журналистов

ВЛАДИВОСТОК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 8 сентября – День воинской славы России. В 1380 году, 628 лет назад под командованием Дмитрия Донского состоялась Куликовская битва, положившая начало освобождению от монголо-татарского ига.

Сегодня Международный день солидарности журналистов, отмечается по решению IV конгресса Международной организации журналистов, состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года.



8 сентября 1908 года в Адмиральском саду Владивостокское благотворительное общество устроило лотерею-аллегри, в которой розыгрыш производился сразу после покупки билета. Участвовала в данном мероприятии и местная японская колония во главе с императорским японским консулом. Японцы устроили киоск в национальном стиле, где можно было отведать угощения Страны восходящего солнца. Был также произведен роскошный фейерверк, специально выписанный ими из Японии.

8 сентября 1923 года из Владивостока в Японию вышел пароход «Ленин», имевший на борту около 500 тысяч пудов продовольствия, строительных материалов и медикаментов. Весь этот груз, собранный пролетариатом Советского Союза, предназначался для японских трудящихся, пострадавших от жестокого землетрясения.

8 сентября 1950 годапо аэродрому Сухая Речка под Владивостоком два американских самолета Ф-80Ц «Шутинг Стар» нанесли штурмовой удар. На земле уничтожены девять советских П-39 «Аэрокобра». А.С.Орлов «Тайная битва сверхдержав». Москва, «Вече», 2000.



1827 - основана единственная до сих пор в Германии русская деревня Александровка. Она построена на окраине города Потсдама.

1914 - в Галиции в воздушном бою с австрийцами погиб, впервые в мире применив таран, русский военный летчик Петр Нестеров.

1954 - впервые за футбольную сборную СССР выступил легендарный вратарь Лев Яшин (СССР-Швеция - 7:0).

Именинники: Адриан, Наталья, Степан.















