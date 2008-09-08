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Posted 7 сентября 2008, 21:09

Published 7 сентября 2008, 21:09

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Даты. 8 сентября - День воинской славы России и Международный день солидарности журналистов

7 сентября 2008, 21:09
8 сентября 1923 года – 85 лет назад - из Владивостока в Японию вышел пароход «Ленин» с грузом для пострадавших от жестокого землетрясения

ВЛАДИВОСТОК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 8 сентября – День воинской славы России. В 1380 году, 628 лет назад под командованием Дмитрия Донского состоялась Куликовская битва, положившая начало освобождению от монголо-татарского ига.
Сегодня Международный день солидарности журналистов, отмечается по решению IV конгресса Международной организации журналистов, состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года.

8 сентября 1908 года в Адмиральском саду Владивостокское благотворительное общество устроило лотерею-аллегри, в которой розыгрыш производился сразу после покупки билета. Участвовала в данном мероприятии и местная японская колония во главе с императорским японским консулом. Японцы устроили киоск в национальном стиле, где можно было отведать угощения Страны восходящего солнца. Был также произведен роскошный фейерверк, специально выписанный ими из Японии.
8 сентября 1923 года из Владивостока в Японию вышел пароход «Ленин», имевший на борту около 500 тысяч пудов продовольствия, строительных материалов и медикаментов. Весь этот груз, собранный пролетариатом Советского Союза, предназначался для японских трудящихся, пострадавших от жестокого землетрясения.
8 сентября 1950 годапо аэродрому Сухая Речка под Владивостоком два американских самолета Ф-80Ц «Шутинг Стар» нанесли штурмовой удар. На земле уничтожены девять советских П-39 «Аэрокобра». А.С.Орлов «Тайная битва сверхдержав». Москва, «Вече», 2000.

1827 - основана единственная до сих пор в Германии русская деревня Александровка. Она построена на окраине города Потсдама.
1914 - в Галиции в воздушном бою с австрийцами погиб, впервые в мире применив таран, русский военный летчик Петр Нестеров.
1954 - впервые за футбольную сборную СССР выступил легендарный вратарь Лев Яшин (СССР-Швеция - 7:0).
Именинники: Адриан, Наталья, Степан.







#Денис Объедкин#Новости#Общество
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