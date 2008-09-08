Лучших работников рыбной отрасли Камчатского края наградили памятными медалями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Работников рыбной отрасли Камчатки наградили юбилейными медалями «100 лет со дня рождения Министра рыбного хозяйства СССР А. А. Ишкова».

В пятницу, 5 сентября в зале предприятия «Край земли» медали получили 7 квалифицированных работников, внесших значительный вклад в развитие и совершенствование рыбной отрасли Камчатского края: Владимир Алёшин, Валентин Алинин, Пётр Кривошеев, Виктор Обоймин, Алексей Потапкин, Анатолий Федорчук. За многолетний добросовестный труд почётная награда была вручена также советнику Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Евгению Кабанову.

Александр Ишков – Министр рыбного хозяйства СССР (1940-1979 г.г.), внесший большой вклад в становление, функционирование и развитие рыбной промышленности. В ознаменование 100-летия со дня его рождения Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) было принято решение об учреждении юбилейной медали.

Уже третий год почётные награды вручаются работникам, трудовой стаж которых в рыбной отрасли насчитывает не менее 15 лет. Таким образом, отмечается их многолетний и безупречный труд, профессиональное мастерство, достижения в разработке и внедрении достижений науки и техники, прогрессивных технологий, заслуги в области защиты интересов отечественного рыболовства, сообщает пресс-служба мэрии.











