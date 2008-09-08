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Posted 8 сентября 2008, 02:08

Published 8 сентября 2008, 02:08

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

На Сахалин с рабочей поездкой прибыл Сергей Степашин

8 сентября 2008, 02:08
Председатель Счетной палаты РФ побывает на крупных нефтегазовыхобъектах Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - С рабочей поездкой в Сахалинскую область прибыл председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Его сопровождают аудиторы Счетной палаты Михаил Бесхмельницын и Валерий Горегляд.
Сегодня в аэропорту Южно-Сахалинска Сергея Степашина встречал исполняющий обязанности губернатора области Сергей Шередекин.
В течение четырех дней рабочей поездки председатель Счетной палаты РФ намерен посетить крупные объекты нефтегазового комплекса островного региона, функционирующие в рамках шельфовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Сергей Степашин, в частности, планирует побывать на крупнейшем в мире заводе по сжижению природного газа в Пригородном и на платформе ПА-Б, входящих в проект «Сахалин-2», а также ознакомиться с производственным циклом уникальной буровой установки «Ястреб» проекта «Сахалин-1». В программе пребывания – посещение и других нефтегазовых объектов области.
Кроме того, он побывает и на предприятиях рыбопромышленного комплекса юга Сахалина, осмотрит туристические и спортивные объекты, а также дома, возведенные в рамках ликвидации последствий невельского землетрясения. Рабочая поездка Сергея Степашина в Сахалинскую область завершится встречей с губернатором Александром Хорошавиным, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.



#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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