На Сахалин с рабочей поездкой прибыл Сергей Степашин

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - С рабочей поездкой в Сахалинскую область прибыл председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Его сопровождают аудиторы Счетной палаты Михаил Бесхмельницын и Валерий Горегляд.

Сегодня в аэропорту Южно-Сахалинска Сергея Степашина встречал исполняющий обязанности губернатора области Сергей Шередекин.

В течение четырех дней рабочей поездки председатель Счетной палаты РФ намерен посетить крупные объекты нефтегазового комплекса островного региона, функционирующие в рамках шельфовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Сергей Степашин, в частности, планирует побывать на крупнейшем в мире заводе по сжижению природного газа в Пригородном и на платформе ПА-Б, входящих в проект «Сахалин-2», а также ознакомиться с производственным циклом уникальной буровой установки «Ястреб» проекта «Сахалин-1». В программе пребывания – посещение и других нефтегазовых объектов области.

Кроме того, он побывает и на предприятиях рыбопромышленного комплекса юга Сахалина, осмотрит туристические и спортивные объекты, а также дома, возведенные в рамках ликвидации последствий невельского землетрясения. Рабочая поездка Сергея Степашина в Сахалинскую область завершится встречей с губернатором Александром Хорошавиным, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.







