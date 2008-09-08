Открыта предварительная продажа билетов на фильмы кинофестиваля «Меридианы Тихого»

ВЛАДИВОСТОК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Уже с 1 сентября в кинотеатрах «Океан» и «Уссури» жители и гости Владивостока могут купить билеты на любой фильм кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Как сообщили в дирекции кинофорума, в этом году в рамках кинофестиваля будет показано около 150 фильмов из 24 стран мира.

Напомним, открытие кинофестиваля состоится уже в ближайшую субботу, 13 сентября.

Подробное расписание кинопоказов можно посмотреть на официальном сайте кинофестиваля www.viff.vl.ru , а также на сайте сети кинотеатров «Иллюзион» или на информационных стендах в здании кинотеатров «Океан» и «Уссури».

