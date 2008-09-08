Штормы усиливаются из-за глобального потепления

ВЛАДИВОСТОК. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Тропические штормы становятся сильнее, так как воды Мирового океана становятся теплее, полагают ученые.

«Если температура морей продолжит подниматься, мы можем ожидать еще более сильных штормов в будущем», - утверждает Джеймс Элснер из Университета Флориды.

В понедельник на южные штаты США и Кубу обрушился ураган «Густав». Он унес в общей сложности 55 человеческих жизней. Порывы ветра достигали 300 километров в час. В Атлантике в настоящее время набирают силу ураган «Айк» и тропический шторм «Жозефина».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает, что с 1 июня по 30 ноября образуются 12-16 тропических штормов, ожидаются шесть-девять ураганов средней силы и два-пять сильных, сообщает агентство Рейтер.

Многие ученые связывают усиление штормов с подъемом температуры на севере Атлантического океана. По их мнению, сила теплых тропических циклонов зависит от температуры воды, чем она выше, тем сильнее штормы. Американские исследователи основывались на данных со спутника за 26 лет (с 1981 года по 2006 год). Согласно их выводам, штормы усиливались из-за повышения температуры воды. Ученые отмечают, что температура тропических вод, которые усиливают циклоны, повысилась на 0.33 градуса по Цельсию с 1981 года.

В действительности, лишь немногие тропические штормы достигают своей потенциальной интенсивности. Сила циклона может уменьшится в зависимости от многих факторов, в частности, от того, где они сформировались и насколько далеко от берега находятся, отмечают ученые. Сильные штормы способны преодолевать эти факторы и усиливаться за счет температуры воды, утверждает Элснер.

«Это похоже на выживание сильнейшего», - отмечает ученый.

В исследовании Элснера не рассматривается человеческий аспект влияния на повышение температуры.

Ранее американские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которым глобальное потепление приведет к значительному учащению катастрофически сильных дождей. Анализ данных за 20 лет наблюдений подтвердил, что катастрофически сильные дожди учащаются в теплые периоды и становятся реже в холодное время.

Повышение средней глобальной температуры на земле может являться причиной роста опасных погодных явлений на планете, считает руководитель Росгидромета Александр Бердицкий.

По прогнозам Института глобального климата и экологии РАН, в ближайшее столетие температура на планете может вырасти в диапазоне от 1.4 до 4 градусов Цельсия, сообщает сайт ПримПогода.

