Завершились соревнования по большому футболу на Кубок главы Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Определился победитель городских соревнований по большому футболу на Кубок главы Петропавловска Владислава Скворцова.

Турнир, посвящённый Дню города, проходил на поле стадиона «Спартак» с 20 августа. Как сообщил начальник отдела по спорту и туризму Департамента социального развития Петропавловска Игорь Будько, первые после многолетнего перерыва соревнования по большому футболу объединили 10 любительских команд. Игры шли по круговой системе. Игра за I место турнира прошла в минувшую субботу, 6 сентября. Финальная встреча прошла между командами «Арсенал» - «Динамо». Итог матча: 3:1, впереди команда «Арсенал».

Как отметил Игорь Будько, Петропавловск имеет свои футбольные традиции. В советское время камчатцы регулярно выезжали за пределы полуострова для участия в различных соревнованиях. В 1973 году Петропавловская команда «Вулкан» даже стала обладателем кубка страны. По мнению Игоря Будько, прошедший турнир – лишь первый шаг на пути возрождения в Петропавловске былых спортивных традиций, сообщает пресс-служба мэрии.











