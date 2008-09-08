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Posted 8 сентября 2008, 00:48

Published 8 сентября 2008, 00:48

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Завершились соревнования по большому футболу на Кубок главы Петропавловска

8 сентября 2008, 00:48
Сюжет
Спорт
Турнир был посвящен Дню города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 8 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Определился победитель городских соревнований по большому футболу на Кубок главы Петропавловска Владислава Скворцова.
Турнир, посвящённый Дню города, проходил на поле стадиона «Спартак» с 20 августа. Как сообщил начальник отдела по спорту и туризму Департамента социального развития Петропавловска Игорь Будько, первые после многолетнего перерыва соревнования по большому футболу объединили 10 любительских команд. Игры шли по круговой системе. Игра за I место турнира прошла в минувшую субботу, 6 сентября. Финальная встреча прошла между командами «Арсенал» - «Динамо». Итог матча: 3:1, впереди команда «Арсенал».
Как отметил Игорь Будько, Петропавловск имеет свои футбольные традиции. В советское время камчатцы регулярно выезжали за пределы полуострова для участия в различных соревнованиях. В 1973 году Петропавловская команда «Вулкан» даже стала обладателем кубка страны. По мнению Игоря Будько, прошедший турнир – лишь первый шаг на пути возрождения в Петропавловске былых спортивных традиций, сообщает пресс-служба мэрии.





#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
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