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Posted 8 сентября 2008, 20:47

Published 8 сентября 2008, 20:47

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

К Приморью подходит атмосферный фронт

8 сентября 2008, 20:47
Погода ненадолго испортится, но затем летнее тепло снова вернется

ВЛАДИВОСТОК. 9 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня и до середины недели доминирующий антициклон в Приморье в сочетании все еще высокого солнца и слабого ветра обеспечит солнечную, по - июльски теплую погоду. Но уже в четверг, по предварительным прогнозам, к Приморью подойдет очередной атмосферный фронт. Он вызовет увеличение облачности, и почти по всей территории края пройдет небольшой дождь. В пятницу фронтальный раздел покинет край, и дожди прекратятся.
В Приморье снова будет солнечно и тепло.
Как сообщает Примпогода, сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков, температура – 22-24 градуса тепла, в крае жарче: 19-30.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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