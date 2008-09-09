К Приморью подходит атмосферный фронт

ВЛАДИВОСТОК. 9 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня и до середины недели доминирующий антициклон в Приморье в сочетании все еще высокого солнца и слабого ветра обеспечит солнечную, по - июльски теплую погоду. Но уже в четверг, по предварительным прогнозам, к Приморью подойдет очередной атмосферный фронт. Он вызовет увеличение облачности, и почти по всей территории края пройдет небольшой дождь. В пятницу фронтальный раздел покинет край, и дожди прекратятся.

В Приморье снова будет солнечно и тепло.

Как сообщает Примпогода, сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков, температура – 22-24 градуса тепла, в крае жарче: 19-30.

