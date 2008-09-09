Отгрузка угля с Ургальского месторождения Хабаровского края задерживается

ХАБАРОВСК. 9 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Руководство Дальневосточной железной дороги выражает большую озабоченность невыполнением обязательств ОАО «СУЭК» по погрузке угля с Ургальского месторождения Хабаровского края в вагоны. Об этом говорится в письме, направленном в краевое министерство топлива и энергетики, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВЖД.

В нем указывается, что за 8 месяцев нынешнего года при заявленном грузоотправителем по станции Чегдомын объеме погрузки в 19650 вагонов фактически погружено 15420, недогружено 4230 вагонов на более чем 280 тысяч тонн угля. За 7 дней сентября при заявленном объеме в 586 вагонов отгружено всего 187.

ДВЖД, как перевозчик, свои обязанности выполняет в полном объеме и принимает все меры по своевременной доставке топливных грузов к местам выгрузки. ОАО «СУЭК» по станции Чегдомын свое задание не выполняет, что негативно отражается на выполнении показателей дороги и приводит к выводу из работы остродефицитного подвижного состава – полувагонов. Неоднократные встречи и переговоры железнодорожников с представителями ОАО «СУЭК» ощутимых результатов не дали.

Руководство магистрали просит правительство края оказать содействие в нормализации работы по своевременной отгрузке угля ОАО «СУЭК» со станции Чегдомын.

