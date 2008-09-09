Строительство Кимкано-Сутарского ГОКа даст толчок дальнейшему развитию ЕАО

БИРОБИДЖАН. 9 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Еврейской автономной области поддерживает планы по строительству Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Как сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа", об этом сегодня на встрече с руководством ГОКа и японской делегацией заявил первый заместитель председателя правительства области Виктор Гожий Повышенное внимание к Дальнему Востоку со стороны Правительства России побудило представителей компании "Ариком" прийти в область.

Месторождения железной руды в Облученском районе близки к современной инфраструктуре - железной и автодороге, электросетям, жилым массивам, что позволяет сократить расходы на их разработку и дальнейшее производство.

"Я хочу сказать, что приход этой компании послужит дополнительным толчком к развитию территории ЕАО. Сейчас для нас главное, чтобы горно-обогатительный комбинат быстрее заработал. Обязанность власти создавать условия для развития бизнеса" - сказал В. Гожий.

В эти дни в Биробиджане находится делегация японской компании "Kobe Steel". Как рассказал генеральный директор Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината Виктор Рыбкин, цель визита иностранных специалистов в ЕАО - презентация руководству ГОКа технологии бездоменного производства металла (ITmk3). С помощью такого оборудования можно наладить глубокую переработку сырья с последующим выпуском чугуна. Предполагается, что на заводе будет перерабатываться продукция горно-обогатительных комбинатов принадлежащих компании "Ариком" (группа "Петропавловск") расположенных в Амурской области и ЕАО.

Справка «Восток-Медиа»:

Технология ITmk3 - самая современная технология восстановления железа с помощью углерода - была разработана компанией Kobe Steel (Япония) на базе процесса Fastmet. В технологии ITmk3 был ликвидирован недостаток процесса Fastmet - высокое содержание в конечном продукте серы и золы от угля. При использовании ITmk3 доля пустых примесей остается минимальной.









