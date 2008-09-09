ТСЖ Владивостока получили поддержку городской Думы

ВЛАДИВОСТОК. 9 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Городской бюджет берет на себя расходы по межеванию и подготовке технической документации для товариществ собственников жилья (ТСЖ) во Владивостоке. Об этом сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока Сергей Попов.

«Я могу сказать, что принятие Думой двух муниципальных актов – это большой вклад в создание благоприятных условия для существования ТСЖ на территории Владивостока. Создание ТСЖ необходимо городу для участия в финансировании со стороны фонда содействия реформе ЖКХ. Сегодня во Владивостоке создано 371 ТСЖ. Тем самым мы выполнили количественный норматив, необходимый для получения средств из фонда ТСЖ. По нормативу под управлением ТСЖ должно находиться 5% городского жилищного фонда, а у нас этот показатель составляет 7,1%», - сказал Сергей Попов.

Руководитель муниципального управления пояснил, что, создав ТСЖ, жители города получат определенные льготы. Это бесплатная регистрация и оформление земельного участка, выдача и изготовление технического паспорта на дом

«Муниципальная программа капитального ремонта жилья во Владивостоке предусматривает расходование 100 миллионов рублей из муниципального бюджета, 2 миллиардов рублей из федерального бюджетов, поступят средства из краевого бюджета. Но и граждане должны понести часть расходов и оплатить 5% стоимости ремонта их домов. Государство больше не хочет в одиночку нести на себе бремя этих расходов», - сказал Сергей Попов.

Как пояснил специалист, одним из критериев участия в фонде содействия ЖКХ является проведение межевания земли в границах созданных ТСЖ.

в нем четко прописано 1 это создание ТСЖ и размежевание земельных участков

«До 2011 года администрация Владивостока должна в обязательном порядке провести размежевание этих участков. Одномоментно размежевать земли и присвоить им кадастровые номера невозможно, потому что это очень большая работа. Но главное, что эта программа принята, подписана главой администрации Владивостока и можно начинать ее реализацию», - добавил Сергей Попов.

