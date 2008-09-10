До принятия Генплана Владивостока осталось пять дней

ВЛАДИВОСТОК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Внеочередное заседание Думы Владивостока, на котором должен быть принят Генплан Города, назначено на 15 сентября. Об этом сообщил председатель Думы Валерий Розов на прошедшем во вторник внеочередном заседании Думы.

«Мы понимаем всю ответственность Думы за выполнение сроков, намеченных правительством для согласования и принятия Генплана Владивостока. Однако, нас беспокоит отсутствие согласования некоторых позиций Генплана с Министерством обороны», - сказал Валерий Розов.

По словам Валерия Розова, пока неясно, кто будет распоряжаться бывшими «военными» землями после их передачи муниципалитету.

«Сегодня это земля Минобороны, а завтра она перейдет в распоряжение города. Нам небезразлично, как эта земля будет использована, что на ней будет», - пояснил председатель Думы.

Как заявил Валерий Розов, если согласование не будет достигнуто в ближайшие дни, Дума не утвердит Генплан Владивостока.

«Мы уведомили о своей позиции мэра Владивостока Игоря Пушкарева», - добавил Валерий Розов.



