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Posted 10 сентября 2008, 00:33

Published 10 сентября 2008, 00:33

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

До принятия Генплана Владивостока осталось пять дней

10 сентября 2008, 00:33
Городская Дума обеспокоена судьбой земель, передаваемых городу Министерством обороны РФ

ВЛАДИВОСТОК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Внеочередное заседание Думы Владивостока, на котором должен быть принят Генплан Города, назначено на 15 сентября. Об этом сообщил председатель Думы Валерий Розов на прошедшем во вторник внеочередном заседании Думы.
«Мы понимаем всю ответственность Думы за выполнение сроков, намеченных правительством для согласования и принятия Генплана Владивостока. Однако, нас беспокоит отсутствие согласования некоторых позиций Генплана с Министерством обороны», - сказал Валерий Розов.
По словам Валерия Розова, пока неясно, кто будет распоряжаться бывшими «военными» землями после их передачи муниципалитету.
«Сегодня это земля Минобороны, а завтра она перейдет в распоряжение города. Нам небезразлично, как эта земля будет использована, что на ней будет», - пояснил председатель Думы.
Как заявил Валерий Розов, если согласование не будет достигнуто в ближайшие дни, Дума не утвердит Генплан Владивостока.
«Мы уведомили о своей позиции мэра Владивостока Игоря Пушкарева», - добавил Валерий Розов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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