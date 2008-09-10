Игорь Шувалов: «Восточная часть России должна развиваться опережающими темпами»

ВЛАДИВОСТОК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов выступил на пятом Байкальском экономическом форуме в Иркутске.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Интернет-портал правительства РФ, первый вице-премьер заявил, что российская экономика будет становиться все более открытой, при этом сотрудничество с другими странами будет развиваться на взаимовыгодных условиях.

По словам Шувалова, «глобальная конкуренция поможет повысить эффективность национальной экономики». «Наша политика должна опираться на собственные силы, но мы должны стремиться к формированию диалога с зарубежными партнерами», - заявил первый вице-премьер.

В своем выступлении Игорь Шувалов коснулся также вопроса квот для высококвалифицированной иностранной рабочей силы. По мнению первого вице-премьера, «надо рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения квотирования на высококвалифицированных мигрантов в Сибири и на Дальнем Востоке». По его мнению, нужно рассмотреть вопрос об отмене квот на таких мигрантов, поскольку России «требуются люди, обладающие высокой квалификацией и высоким уровнем образования».

Игорь Шувалов отметил, что в таких специалистах особо будет нуждаться Восточно-Сибирский и Забайкальский регионы. Он подчеркнул, что восточная часть России должна развиваться опережающими темпами.

При этом, по мнению первого вице-премьера, для людей необходимо создавать, в первую очередь, комфортные условия жизни. «Комфортные условия, а не пресловутый северный коэффициент должны стать инструментом привлечения людей в регион», - отметил Игорь Шувалов. С учетом этого принципа должны формироваться новые градостроительные планы. «Нам нужна новая концепция градоустройства и новая политика расселения», - заявил он. По словам Шувалова, «эта политика должна основываться на принципе «нужные люди в нужном месте». «Необходимо точечное попадание в конкретные города, отрасли экономики, области деятельности», - сказал первый вице-премьер.

