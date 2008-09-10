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Posted 10 сентября 2008, 05:16

Published 10 сентября 2008, 05:16

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

В Хабаровске снова пройдет «Фото Кросс»

10 сентября 2008, 05:16
В творческих состязаниях фотографов работа ограничена временем и заданной темой

ХАБАРОВСК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 11 октября в Хабаровске пройдет «Фото Кросс» - соревнования команд учебных заведений города. Это уже не первые творческие состязания фотографов, когда работа ограничена временем и заданной темой. Организатором «Фото Кросса» является школа-студия современной фотографии «FotiniaZ».
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, год назад в «Фото Кроссе» приняли участие более трехсот человек, которые объединились в 50 команд. Несколько меньше участников было в соревнованиях на тему «Таинство полуночного огня», прошедших этим летом. Фотографы представили свое видение вечернего и ночного города.
Организаторы приглашают студентов высших и средних учебных заведений, учащихся учреждений начального профессионального образования, школьников принять участие в соревнованиях. Победителями «Фото Кросса» назовут команды, представившие самые интересные фотоработы. Лучших фотографов, продемонстрировавших творческий потенциал и командное единство, ждут призы.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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