В Магадане сегодня - «Золото Северного обрамления Пацифика»

МАГАДАН. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В международном горно-геологическом форуме «Золото Северного обрамления Пацифика», который открывается сегодня, примут участие более 200 человек из 7 стран.

Форум пройдет в столице Колымы 10-14 сентября. Он приурочен к 55-летию Магаданской области и 80-летию первой Колымской экспедиции под руководством Юрия Билибина, с которой началось освоение Золотой Колымы. Организаторами горно-геологического форума выступают Администрация Магаданской области, Магаданское отделение Российского геологического общества и Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.

Форум посвящен проблемам геологического изучения, разведки, промышленного освоения месторождений золота северной части Тихого океана, в том числе специфике золотодобычи в природных условиях Арктики и Субарктики.

Как сообщил директор СВКНИИ Николай Горячев, в горно-геологическом форуме «Северное обрамление Пацифика» примут участие свыше 200 человек из различных регионов России, а также из Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Монголии, Казахстана и Киргизии.

Программа Форума включает также проведение Всеколымской горно-геологической конференции, выставку «Золото Северного Пацифика» и работу круглых столов по актуальным проблемам. Для участников будут организованы экскурсии на ведущие горно-металлургические предприятия региона: рудник имени Матросова, Колымский аффинажный завод, рудник Дукат.

Как отметил губернатор Николай Дудов, основная задача организаторов сделать всё, чтобы форум прошел на высоком уровне, как в научной, так и в экономической части, сообщает пресс-секретарь губернатора Саркис Тарутин.







