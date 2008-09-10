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Posted 9 сентября 2008, 20:47

Published 9 сентября 2008, 20:47

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

В Магадане сегодня - «Золото Северного обрамления Пацифика»

9 сентября 2008, 20:47
Так называется международный горно-геологический форум, открывающийся на Колыме

МАГАДАН. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В международном горно-геологическом форуме «Золото Северного обрамления Пацифика», который открывается сегодня, примут участие более 200 человек из 7 стран.
Форум пройдет в столице Колымы 10-14 сентября. Он приурочен к 55-летию Магаданской области и 80-летию первой Колымской экспедиции под руководством Юрия Билибина, с которой началось освоение Золотой Колымы. Организаторами горно-геологического форума выступают Администрация Магаданской области, Магаданское отделение Российского геологического общества и Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.
Форум посвящен проблемам геологического изучения, разведки, промышленного освоения месторождений золота северной части Тихого океана, в том числе специфике золотодобычи в природных условиях Арктики и Субарктики.
Как сообщил директор СВКНИИ Николай Горячев, в горно-геологическом форуме «Северное обрамление Пацифика» примут участие свыше 200 человек из различных регионов России, а также из Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Монголии, Казахстана и Киргизии.
Программа Форума включает также проведение Всеколымской горно-геологической конференции, выставку «Золото Северного Пацифика» и работу круглых столов по актуальным проблемам. Для участников будут организованы экскурсии на ведущие горно-металлургические предприятия региона: рудник имени Матросова, Колымский аффинажный завод, рудник Дукат.
Как отметил губернатор Николай Дудов, основная задача организаторов сделать всё, чтобы форум прошел на высоком уровне, как в научной, так и в экономической части, сообщает пресс-секретарь губернатора Саркис Тарутин.



#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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