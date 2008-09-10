В Петропавловске до завершения приёма заявок на соискание премии имени Новограбленова остались считанные часы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 10 сентября, определится точное количество претендентов на соискание премии имени Новограбленова. Ровно в 18.00 отдел образования Департамента социального развития Петропавловска завершит приём конкурсных документов.

Как сообщила старший методист городского отдела образования Людмила Амбрасовская, во вторник, 9 сентября, соискатели предоставили в комиссию 9 работ, но своё намерение участвовать в конкурсе подтвердили ещё порядка 15 педагогов.

Людмила Амбрасовская напомнила, что претендовать на премию имени Прокопия Новограбленова могут как отдельные преподаватели образовательных учреждений, так и целые педагогические коллективы детских садов, школ, ВУЗов и ССУЗов. Согласно условиям конкурса, преподаватели и воспитатели должны презентовать жюри свои работы по внедрению современных методик в образовательном процессе, инновационные программы и другие новейшие технологии в обучении.

Оценивать работы конкурсная комиссия будет с 11 по 25 сентября. Имена лауреатов премии, по традиции, будут названы в начале октября.

Приятным подарком для победителей конкурса станет сумма денежного вознаграждения, по сравнению с прошлым годом она выросла практически в пять раз. В этом году педагогические коллективы претендует на премию в 40 тысяч рублей, индивидуальные участники - на премию в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.



Для справки:

Новограбленов Прокопий Трифонович - урожденный камчадал, талантливый педагог и исследователь. Был первым коренным жителем Камчатки, получившим диплом о высшем образовании. Он - создатель и первый директор советской школы 2 ступени на Камчатке. Важное место в его работе занимала исследовательская деятельность. Он вел большую переписку с музеями страны. Своей яркой педагогической и научной деятельностью заслужил большой авторитет среди жителей в городе, был известен не только в своей стране, но и за рубежом.

Первые премии имени Новограбленова были вручены в Петропавловске в 1995 году.









