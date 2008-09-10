Вадим Глазунов: Владивосток начинает решать проблемы ветхого жилья

ВЛАДИВОСТОК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Депутатам пришлось полностью пересмотреть список аварийного и ветхого жилья, подлежащего ремонту и расселению, составленный прежней администрацией. Об этом сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» депутат городской Думы Вадим Глазунов.

«В составлении списка учитывались заявки, поданные от ТСЖ, управляющих компаний, жилищных кооперативов. Прежняя администрация не смогла сформировать список жилых домов, попадающих в категорию «ветхое жилье». К сожалению, при формировании списка, были допущен перекос, в него попали дома, построенные 5 – 8 лет назад. Комитеты Думы совместно с мэрией разработали новый список, который был принят на заседании городской Думы», - сказал Вадим Глазунов.

По словам депутата, уже в этом году на ремонт домов и расселение жителей выделено 1000 миллионов рублей.

«Жители города должны понять, что содержание жилого фонда теперь стало их заботой. Государство через средства фонда содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства будет оказывать им помощь, но и они должны вложить в капитальный ремонт своих домов не менее 5% личных средств. К сожалению, это является сегодня барьером, не все социальные группы готовы выложить такие деньги», - пояснил Вадим Глазунов.

Как пояснил Вадим Глазунов, Дума города приняла на своем внеочередном заседании еще один важный для собственников квартир документ – муниципально-правовой акт «Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на 2008-2010 годы".

«Для оформления ТСЖ необходимо оформить необходимые документы, в том числе подать в управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры заявку на проведение межевания и оформление земельных участков», - добавил Вадим Глазунов.

Процедура межевания и оформления земли, переходящей под управление ТСЖ, проводится за счет средств муниципалитета. На эти цели предусмотрено в текущем году израсходовать 10 миллионов рублей.

«Не существует ситуаций, при которых ТСЖ могут отказать в межевании земли и оформления участка. Единственная проблема может возникнуть в случае израсходования бюджетных средств на эти цели. Значит, процедура будет произведена в следующем году», - отметил Вадим Глазунов.

