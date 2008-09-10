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Posted 9 сентября 2008, 22:19

Published 9 сентября 2008, 22:19

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Во время пожара в общежитии в Хабаровске спасено 16 человек

9 сентября 2008, 22:19
Сюжет
Происшествие
Погибших и пострадавших нет

ХАБАРОВСК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Площадь пожара, который произошел в одном из общежитий Хабаровска, достигла 150 квадратных метров. Ему был присвоен третий номер сложности. А погасить пламя удалось менее, чем за два часа.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате выгорел общий коридор 4 этажа, в 12 комнатах сгорели входные двери, частично обгорели домашние вещи, полы. Одна комната выгорела полностью. Спасено 16 человек, из них 4 ребенка. Погибших и пострадавших нет.
При ликвидации пожара было занято 14 единиц автотехники, 41 человек личного состава.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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