Во время пожара в общежитии в Хабаровске спасено 16 человек

ХАБАРОВСК. 10 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Площадь пожара, который произошел в одном из общежитий Хабаровска, достигла 150 квадратных метров. Ему был присвоен третий номер сложности. А погасить пламя удалось менее, чем за два часа.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате выгорел общий коридор 4 этажа, в 12 комнатах сгорели входные двери, частично обгорели домашние вещи, полы. Одна комната выгорела полностью. Спасено 16 человек, из них 4 ребенка. Погибших и пострадавших нет.

При ликвидации пожара было занято 14 единиц автотехники, 41 человек личного состава.

