Дума Владивостока принимает меры против роста цен на хлеб

ВЛАДИВОСТОК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке прошло заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Думы Владивостока..

Депутаты заслушали доклад начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока Валерия Феданова о муниципальной целевой программе «Продовольственная программа на 2009-2011 годы».

Данная программа, по словам докладчика, предусматривает компенсацию на покупку хлебо-булочных изделий для отдельных категорий граждан и доставку им этой продукции через столы заказов. В настоящее время проект программы находится на согласовании в управлении финансов и экономики администрации города, после чего будет внесен в Думу города Владивостока на утверждение.

