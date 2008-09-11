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Posted 11 сентября 2008, 05:26

Published 11 сентября 2008, 05:26

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Дума Владивостока принимает меры против роста цен на хлеб

11 сентября 2008, 05:26
Разрабатывается целевая программа компенсации цен на покупку хлеба для малоимущих

ВЛАДИВОСТОК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке прошло заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Думы Владивостока..
Депутаты заслушали доклад начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока Валерия Феданова о муниципальной целевой программе «Продовольственная программа на 2009-2011 годы».
Данная программа, по словам докладчика, предусматривает компенсацию на покупку хлебо-булочных изделий для отдельных категорий граждан и доставку им этой продукции через столы заказов. В настоящее время проект программы находится на согласовании в управлении финансов и экономики администрации города, после чего будет внесен в Думу города Владивостока на утверждение.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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