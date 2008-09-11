Китай высоко оценил помощь Приморья пострадавшим в землетрясении

ВЛАДИВОСТОК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В Законодательном Собрании края прошла встреча приморских парламентариев с делегацией Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей (ПК ВСНП).

Как сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края, возглавил группу высоких китайских гостей член Политбюро ЦК КПК, заместитель Председателя ПК ВСНП Ван Чжаого. Законодательную власть Приморья представляли на встрече спикер Виктор Горчаков, вице-спикер Джамбулат Текиев, депутаты Анатолий Беляев, Татьяна Заболотная, Валентина Каткова.

Китайская делегация посетила Приморский край, возвращаясь с Байкальского экономического форума. Это один из крупнейших деловых форумов России. В течение восьми лет его участниками становятся первые лица Российского государства, представители бизнес-элиты, зарубежных государств. Высокие зарубежные гости намеренно внесли в свой маршрут Владивосток. От лица всего китайского общества они передали слова благодарности за поддержку, которую оказала наша страна после разрушительного землетрясения в провинции Сычуань в этом году.

"Мы высоко ценим ту помощь, которую оказала Россия пострадавшим после землетрясения в Сычуани, - отметил Ван Чжаого. – Особенно благодарны Приморью за то, что здесь приняли на отдых детей. Подобный шаг вызвал большой резонанс в китайском обществе и укрепил в сознании каждого, что между нашими странами развивается по-настоящему крепкая дружба".

Кроме того, китайские парламентарии отметили, что необходимо и дальше развивать отношения законодательных ветвей власти наших стран. Особенное внимание планируется уделять региональным контактам.

Виктор Горчаков рассказал коллегам из КНР, что Приморский край ведет большую и планомерную работу в этом направлении, и мы готовы к развитию связей с китайскими законодателями из различных провинций.

"Благодаря поддержке вашего края наше сотрудничество принесет большую пользу двум государствам. Мы желаем вам успехов в строительстве Владивостока. Желаем, чтобы вы показали новый облик приморской столицы к саммиту АТЭС-2012",- сказал в заключение Ван Чжаого.

