ОБЗОР Ъ-164, за 12 сентября

ХАБАРОВСК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – В cвежем номере газеты «Коммерсант» вы прочитаете:



В Хабаровске суд встал на сторону одного из дольщиков муниципальной жилищной программы, отказав муниципальному УКСу в расторжении договоров долевого строительства. Ранее УКС, не справляясь с заявленными объемами строительства, хотел расторгнуть эти договоры. С подробностями - ВИКТОРИЯ ЛИГАЙ на полосе «ВОСТОК РОССИИ».







Во Владивостоке суд должен принять решение об аресте боксера Романа Романчука, в августе в драке застрелившего жителя Приморья. Ранее спортсмен был отпущен под залог. С подробностями – ЭРНЕСТ ФИЛИППОВСКИЙ на полосе «ВОСТОК РОССИИ».







В среду завершилась длившаяся 16 лет история продажи одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди. Его получил "Металлоинвест" Алишера Усманова. Итоги конкурса были неожиданно подведены на неделю раньше срока, что дало фору победителю — конкурент господина Усманова глава ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин просто не успел заручиться окончательной поддержкой президента Дмитрия Медведева. "Металлоинвест" планирует вложить в проект $4,2 млрд., а от будущих партнеров — госкорпорации "Ростехнологии" и ГМК "Норильский никель" — ждет профильных активов в Монголии и России. («ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА МЕДНЫМИ ДЕНЬГАМИ», стр. 1).







В конгрессе и сенате США прошли слушания по недавней войне в Грузии. В ходе дебатов высокопоставленные представители госдепа и Пентагона, по сути, признали, что боевые действия начал именно Тбилиси, атаковав Южную Осетию. Тем самым Вашингтон фактически согласился с хронологией событий, на которой настаивает Россия. Впрочем, торжествовать по этому поводу Москве не следует. Американские военные и дипломаты по-прежнему считают реакцию РФ "непропорциональной" и призывают противостоять "имперским поползновениям" Кремля. («США ВЕРНУЛИСЬ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ», стр. 1 и 5).







Минобороны Грузии опровергло информацию немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что на недавней встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представители грузинского минобороны выступили против действий президента Саакашвили в Южной Осетии. Тем не менее, эта информация окрылила грузинскую оппозицию, которая потребовала отставки Михаила Саакашвили. "Ъ" решил выяснить глубину внутреннего раскола в Грузии и президентские перспективы лидеров оппозиции. («ГРУЗИНСКИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ МЕТЯТ В ПРЕЗИДЕНТЫ», стр. 5).







ООО "Эльдорадо", налоговые претензии к которому составляют около 15 млрд. руб., подало в суд заявление о собственном банкротстве. Это произошло накануне объявления о приобретении чешской PPF Group контроля над сетью "Эльдорадо", которая отрицает связь с банкротящимся оптовиком. Но налоговики, уже вмешавшиеся в процесс банкротства, могут добиться возбуждения уголовных дел по фактам преднамеренного банкротства либо мошенничества. Это выгодно тем, кто желал бы недорого получить бизнес "Эльдорадо". («ПРОДАЖА «ЭЛЬДОРАДО» РИСКУЕТ ОБАНКРОТИТЬСЯ», стр. 1 и 7).







Очередное падение американского рынка акций вызвало в среду реакцию по всему миру, основные европейские индексы потеряли 0,2-1,5%, азиатские — 1,9-2,4%. Индексы РТС и ММВБ снова упали сильнее остальных — на 3,8-4,4%. Российские активы распродают уже не только иностранные инвесторы, но и резиденты, которые спасают то, что осталось, опасаясь развития кризиса. («БЕЗ ВЕСТИ УПАВШИЕ», стр. 1 и 8).







Группа известных российских писателей направила обращение президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принятия поправок в закон "О библиотечном деле", разрешающих национальным библиотекам оцифровывать книги без договора с правообладателем. По мнению писателей, это приведет к бесконтрольному распространению электронных текстов, а национальные библиотеки фактически превратятся в пиратские сети. («ПИСАТЕЛИ НЕ ХОТЯТ ПИСАТЬ ЦИФРАМИ», стр. 4).







Россия предлагает Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) объединить усилия по стабилизации цен на мировом нефтяном рынке — вице-премьер Игорь Сечин во вторник вечером передал проект меморандума ОПЕК—Россия руководству картеля на его очередной сессии в Вене. Вице-премьер видит перспективы в совместной работе с ОПЕК по борьбе с международным манипулированием нефтяными ценами, а Западу предлагает вернуться к обсуждению концепции энергобезопасности и обмена активами в энергетике. («РОССИЯ ПОДЕЛИТСЯ С ОПЕК ЦЕНАМИ», стр. 2).







Неделю назад Банк Москвы разместил допэмиссию своих акций, в результате чего доля президента банка Андрея Бородина и заместителя председателя совета директоров Льва Алалуева в капитале банка снизилась с 17,62 до 16,68%. Акционерами банка они стали весной, объявив о планах довести до конца года свой пакет до блокирующего. О том, при каких обстоятельствах топ-менеджеры стали акционерами опорного банка правительства Москвы и кто на самом деле его контролирует, "Ъ" рассказал АНДРЕЙ БОРОДИН. («ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ В РОССИЙСКИЕ БАНКИ – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕНДЕНЦИЯ», стр. 9).







Одна из старейших российских управляющих компаний UFG Asset Management, совладельцем которой является экс-министр финансов Борис Федоров, нашла стратегического инвестора. Как стало известно "Ъ", UFG продает Deutsche Bank 40% своих акций с правом выкупа оставшихся 60% до конца 2011 года. Сумма сделки, о которой стороны объявят сегодня, составит, по данным "Ъ", около $65 млн. Эксперты называют решение Deutsche Bank купить российскую финансовую компанию в кризисное для рынка время своевременным, а цену — справедливой. («БОРИС ФЕДОРОВ ОТХОДИТ ОТ УПРАВЛЕНИЯ», стр. 7).







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