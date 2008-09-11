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Posted 10 сентября 2008, 22:59

Published 10 сентября 2008, 22:59

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Угольный терминал ОАО «СУЭК» в порту Ванино Хабаровского края готов к работе

10 сентября 2008, 22:59
Здесь переработана пробная партия груза

ХАБАРОВСК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Первый железнодорожный состав с твердым топливом обработан на новом угольном терминале в бухте Мучке морского порта Ванино Хабаровского края. Пробная партия груза прибыла в адрес ООО «Дальтрансуголь», который входит в состав ОАО «Сибирская угольно-энергетическая компания», создающего здесь крупный экспортный перегрузочный комплекс. Проверка работы нового транспортного узла показала, что балкерная линия готова к открытию, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Наряду с ОАО «СУЭК» на морском побережье в северной части бухты Мучке построит новый объект - угольный перевалочный терминал ООО «Мечел-Транс», которое является дочерним подразделением концерна «Мечел». Здесь планируется перерабатывать до 25 миллионов тонн твердого топлива в год.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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