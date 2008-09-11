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Posted 10 сентября 2008, 21:49

Published 10 сентября 2008, 21:49

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

В Хабаровском крае раскрыто убийство, совершенное год назад

10 сентября 2008, 21:49
Сюжет
Происшествие
Задержать преступника удалось благодаря взаимодействию хабаровских и приморских милиционеров

ХАБАРОВСК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники УВД по Хабаровскому краю раскрыли убийство женщины, совершенное год назад в селе Черная речка. Задержать преступника удалось благодаря взаимодействию хабаровской милиции и УВД по Приморскому краю.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, 37-летняя жительница села Черная речка Хабаровского края бесследно исчезла 10 августа 2007 года. Последний раз женщину видели на местном рынке в компании молодых людей. С одним из них она оттуда и ушла.
Как выяснили оперативники и следователи УВД по Хабаровскому краю, женщина пошла с 22-летним односельчанином в гараж его отца. Там между ними возникла ссора, итогом которой стало убийство. Разгоряченный спиртным мужчина вспылил из-за того, что женщина стала его оскорблять. Он схватил свою жертву за горло и начал душить. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, вывез ее в расположенное неподалеку дачное общество и спрятал тело в первом попавшемся домике, облил бензином и поджог.
Эксперты УВД по Хабаровскому краю провели специальные исследования, которые позволили доказать, что найдены останки разыскиваемой жительницы села. Но подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».
Благодаря взаимодействию сотрудников УВД по Хабаровскому и по Приморскому краям убийца был найден в Находке. Сейчас он ждет решения суда в следственном изоляторе Хабаровска.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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