В Хабаровском крае раскрыто убийство, совершенное год назад

ХАБАРОВСК. 11 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники УВД по Хабаровскому краю раскрыли убийство женщины, совершенное год назад в селе Черная речка. Задержать преступника удалось благодаря взаимодействию хабаровской милиции и УВД по Приморскому краю.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, 37-летняя жительница села Черная речка Хабаровского края бесследно исчезла 10 августа 2007 года. Последний раз женщину видели на местном рынке в компании молодых людей. С одним из них она оттуда и ушла.

Как выяснили оперативники и следователи УВД по Хабаровскому краю, женщина пошла с 22-летним односельчанином в гараж его отца. Там между ними возникла ссора, итогом которой стало убийство. Разгоряченный спиртным мужчина вспылил из-за того, что женщина стала его оскорблять. Он схватил свою жертву за горло и начал душить. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, вывез ее в расположенное неподалеку дачное общество и спрятал тело в первом попавшемся домике, облил бензином и поджог.

Эксперты УВД по Хабаровскому краю провели специальные исследования, которые позволили доказать, что найдены останки разыскиваемой жительницы села. Но подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».

Благодаря взаимодействию сотрудников УВД по Хабаровскому и по Приморскому краям убийца был найден в Находке. Сейчас он ждет решения суда в следственном изоляторе Хабаровска.

