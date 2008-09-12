Администрация Владивостока принимает меры по наполнению бюджета города

ВЛАДИВОСТОК. 12 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне в администрации Владивостока состоялось первое заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города.

Как отметила в начале работы заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова, под председательством которой прошло заседание, перед комиссией глава города Игорь Пушкарев поставил цель обеспечить своевременное и полное исполнение доходной части бюджета, а также мобилизовать дополнительные доходы.

"Бюджет Владивостока сформирован с дефицитом 790 млн рублей. Поэтому необходимо изыскивать пути и методы увеличения финансовых поступлений, причем без дополнительной нагрузки на предприятия и организации", - отметила Наталья Зубова. В связи с этим, по ее словам, комиссия должна разработать и реализовать мероприятия по наполнению доходной части бюджета, а также принять меры по обеспечению взимания в полном объеме налоговых и неналоговых доходов.

К работе комиссии, кроме специалистов администрации Владивостока, привлечены представители налоговых органов, УВД города, Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморскому краю, Департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края.

"Рассчитываем на то, что совместная работа исполнительных структур органов власти и местного самоуправления принесет результаты и позволит добиться повышения доходов", - сказала Наталья Зубова.

Участники встречи определили первый этап работы, куда включили три основных направления: земельный налог, налог на вмененный доход и доходы от использования муниципального имущества.

Для реализации этих планов администрация Владивостока выразила готовность помочь налоговым органам идентифицировать данные, определить правообладателей всех земельных участков. Одновременно с этим будут выявляться нарушения земельного законодательства, нарушители привлекаться к административной ответственности.

Также в городе в течение ближайших месяцев планируется обновить базу плательщиков ЕНВД для выявления неплательщиков. В связи с этим специально сформированные рабочие группы проведут инвентаризацию всех автомобильных стоянок, торговых мест, проведут работу по выявлению предпринимателей, сдающих в аренду торговые места и земельные участки.

По мнению членов комиссии, большие резервы скрыты и в доходах от использования муниципального имущества. В этом направлении основная нагрузка ложиться на УМИГиА, специалистам которого предстоит проанализировать применение ставки плат за аренду муниципальных нежилых помещений.

Кроме того, будет продолжена работа по проверке деятельности МУПов. На заседании было отмечено, что из 45 таких действующих предприятий отчисления от прибыли в бюджет в 2008 году произвели только 13. Остальные являются либо убыточными, либо недействующими, что говорит о неэффективности используемого этими предприятиями муниципального имущества, переданного им для хозяйственной деятельности.

Специалисты администрации Владивостока намерены разработать меры по оздоровлению действующих МУПов, либо по реорганизации или ликвидации убыточных предприятий, сообщает пресс-служба главы города Владивостока.





