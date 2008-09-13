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Posted 12 сентября 2008, 22:14

Published 12 сентября 2008, 22:14

Modified 17 сентября 2022, 13:39

Updated 17 сентября 2022, 13:39

Анонсы 13 сентября

12 сентября 2008, 22:14
Во Владивостоке 13 сентября открывается 6-й Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», продлится он до 19 сентября.

ВЛАДИВОСТОК. 13 сентября в связи с проведением церемонии открытия VI международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», с 17.00 до 19.45 по местному времени будет остановлено движение на перекрестках улиц 1-я Морская – Посьетская, Алеутская – Семеновская, в районе тупика Шевченко, ул. Набережная – от улицы Посьетской до 1-й Морской. Кроме того, с 6.00 на этих участках будет запрещена парковка автомобилей.
УССУРИЙСК. 13 сентября на центральной площади Уссурийска начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Начало в 11.00.
ХАБАРОВСК. 13 сентября состоится пресс-конференция президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина и губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Пресс-конференция пройдет в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края, начало в 11.00.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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