Депутат Камчатского края Андрей Лиманов выступит с докладом на II Международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Андрей Лиманов сегодня, 15 сентября, вылетает в Санкт-Петербург, где 16 – 17 сентября в Таврическом Дворце под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится II Международный конгресс "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни". Лиманов - заместитель председателя комитета по строительству, энергетике, транспорту и жилищной политике Камчатского краевого парламента, куратор в Камчатском крае проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги». Как сообщил депутат, в программе Конгресса пленарные заседания, "круглые столы" и выставки. Основные дискуссии пройдут по темам: эффективность инвестиций в безопасность дорожного движения; вопросы образования и здравоохранения в предупреждении и ликвидации дорожно-транспортных происшествий; экологическая безопасность на дорогах; проблемы формирования правового пространства в сфере безопасности дорожного движения и осуществления правоприменительной деятельности; утилизация автомобильного транспорта в Российской Федерации: проблемы; опыт мегаполисов в организации дорожного движения.



Андрей Лиманов примет участие в работе круглого стола на тему «Эффективность инвестиций в безопасность дорожного движения». Кроме того, по просьбе организаторов Конгресса, он подготовил доклад на тему «Утилизация автомобильного транспорта в Российской Федерации: проблемы, пути их решения и законодательное обеспечение». Этой проблеме в масштабах Камчатского края в августе было посвящено заседание рабочей группы по реализации проекта «Безопасные дороги».

На Камчатке имеется только одно предприятие, которое целенаправленно занимается сбором брошенных автомобильных кузовов и дальнейшей их утилизацией с применением пакетировочного пресса. Ежегодно этим предприятием из разных микрорайонов Петропавловска вывозятся около тысячи кузовов. Однако, за считанные месяцы число брошенных машин достигает прежнего количества. В половине случаев виноваты граждане, которые привозят так называемые «конструкторы», снимают ценные детали, а от кузовов избавляются. Депутаты Камчатского края намерены выйти с инициативой законодательно закрепить обязанность утилизировать вышедший из употребления автомобиль перед снятием его с регистрационного учета в ГИБДД.



Модератором одного из круглых столов международного Конгресса будет чемпион мира, автогонщик Михаэль Шумахер. В работе Конгресса примут участие Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, министр транспорта РФ Игорь Левитин, начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов. В числе приглашенных – детский врач Леонид Рошаль, режиссер Федор Бондарчук, президент Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Явуз Милдон, председатель Независимой Комиссии по глобальной безопасности дорожного движения лорд Робертсон, президент Королевского автомобильного клуба Принц Майкл Кентский, сообщает пресс-центр Законодательного Собрания Камчатского края.